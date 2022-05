Don Quichotte, chronique d’un naufrage annoncé. CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 10 février 2018 20:30, Vitré.

Compagnie Les Dramaticules

Considéré comme le roman des romans, Don Quichotte conte l’histoire d’un homme qui décide de lutter contre la médiocrité du monde pour la transformer en une épopée fantasmagorique. Alonso Quijano a lu trop de romans de chevalerie. Il en devient fiévreux et fou. Il change de nom, se fait chevalier errant et part sur les routes, accompagné de son écuyer Sancho Panza, cherchant la gloire et luttant contre l’injustice. Et dans cette quête d’idéal, il confond théâtre et réalité, et devient, jusqu’à la transe, un fanatique de la fiction chevaleresque.

La mise en abîme du spectacle dans le spectacle est un canevas incontournable, elle fait écho au roman lui-même : narrateur dans la narration, histoires dans l’histoire, théâtre dans le théâtre. Don Quichotte est multiple : c’est une satire, un prêche, un hommage, un divertissement. Tous les styles s’y côtoient, tous les renversements aussi.

Le choix d’un plateau de tournage comme scénographie doit créer d’emblée une superposition entre la fiction (l’histoire) et la réalité (la représentation) : une « boîte à outils » avec laquelle se créent l’illusion, les désillusions, l’artifice, le vrai, le faux, le rêve, pour le plus grand bonheur du public qui rit et ouvre grand les yeux…

Don Quichotte d’après Miguel de Cervantès

Adaptation et mise en scène Jérémie Le Louët

Collaboration artistique Noémie Guedj

Avec Pierre-Antoine Billon, Julien Buchy, Anthony Courret, Jonathan Frajenberg, Jérémie Le Louët et Dominique Massat

