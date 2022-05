Diva Faune CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 10 novembre 2017 20:30, Vitré.

Vendredi 10 novembre 2017, 20h30 Sur place Tarif réduit : 7€ / Plein tarif : 15€

Concert debout (Salle Louis Jouvet)

Diva Faune fera résonner à Vitré les tubes de son premier EP réalisé en collaboration avec le New-Yorkais Mark Plati (David Bowie, The Cure, Al Green, Puggy). Le son de Diva Faune mêle culture électronique, britpop et folk, les mélodies sont entêtantes, légères et emplies d’espoir. Les rythmiques sont dansantes et insouciantes. Le public pourra reprendre en choeur le frais et touchant « The Age Of Man » et l’énergique « Shine On My Way » qui furent défendus cette année sur le festival découvreur de talents, le Printemps de Bourges.

Les deux Français travaillent l’hybridation de la britpop avec les transparences du folk et avec les rythmiques tambourinées de l’électro… Né de la rencontre de Yogan Le Fouler-Barthel avec Jérémy Bénichou, le duo Diva Faune semble être au carrefour de MGMT et des Shins. Attention, un groupe qui monte à ne pas rater.

CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine

vendredi 10 novembre 2017 – 20h30 à 21h30