DELUGE Centre culturel Jacques Duhamel, 18 novembre 2018 16:30, Vitré.

Dimanche 18 novembre 2018, 16h30

Centre culturel Jacques Duhamel

Genre : magie/jonglage tout public dès 6 ans.

Bienvenue dans l’univers insolite de la compagnie Sans Gravité, qui mêle délicieusement les arts du cirque et la magie nouvelle. Avec “Déluge”, vivez la folle journée d’un homme qui ne lâche rien, qui cherche, qui expérimente. Un savant fou qui a un petit quelque chose du « Doc » de Retour vers le futur. Les objets du quotidien prennent parfois le dessus, mais ce n’est pas une porte qui grince ou un disjoncteur qui saute qui l’empêcheront de jongler. Quand la situation est désespérée, il s’accroche à sa survie comme à la prunelle de ses balles. Toujours avec bonne humeur et tendre détermination. Et quand ses balles ne répondent plus à la loi de la gravité, comme lui, on retient son souffle. Drôle, surprenant, poétique et familial !

Mise en scène : Jocelyne Taimiot Avec Rémi Lasvènes

Centre culturel Jacques Duhamel 4 rue de strasbourg vitré 35500 35500 Vitré Ille-et-Vilaine

