Darius CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 15 mars 2018 20:30, Vitré. Jeudi 15 mars 2018, 20h30 Sur place De 15€ (Tarif réduit) à 35€ (Plein tarif) Nomination 2017 : Molière de la meilleure comédienne Claire, chercheuse au CNRS, propose à Paul, un « nez » célèbre, de mettre à sa disposition toutes ses économies, en échange de quoi il créera des parfums uniques. Paul lui oppose un refus ferme. Depuis qu’il a perdu sa femme, il a laissé tomber son laboratoire de parfum et ne vit plus que de la vente de senteurs simples sur les marchés. Pourtant Claire saura le convaincre de redevenir le nez qu’il était en lui présentant la personne à qui elle destine ces parfums, son fils unique Darius. Celui-ci ne peut continuer à vivre sa passion des voyages que grâce à l’odorat. Paul part donc à travers le monde rechercher l’essence du parfum de lieux et de personnes que Darius a aimés. De Jean-Benoît Patricot Mise en scène Anne Bouvier Avec Clémentine Célarié et Pierre Cassignard CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine jeudi 15 mars 2018 – 20h30 à 22h00

Heure : 20:30 - 22:00
Age minimum 12
Age maximum 99

