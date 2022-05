Crossover CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 11 novembre 2017 20:30, Vitré.

Samedi 11 novembre 2017, 20h30 Sur place Tarif réduit : 7€ / Plein tarif : 15€

Nous avions adoré, ROUGE, le dernier spectacle de Mickaël Le Mer. C’est pourquoi nous avons décidé de recevoir la création de son nouveau projet : CROSSOVER.

« Crossover » est un mot anglais qui porte de nombreux sens sans toutefois avoir d’équivalent en français.

Il signifie à la fois « mélange », « croisement », « métissage »…

Ce Crossover se manifeste à travers plusieurs danseurs qui prennent des directions qui s’opposent où les corps se croisent et s’entremêlent. Entre tension et décontraction, chacun s’interroge et se nourrit de l’autre pour affirmer son point de vue. En perspective, un travail sur l’occupation de l’espace, la création d’une passerelle

entre les danseurs et le public et enfin une recherche sur le son (il paraîtrait que les danseurs testeraient des systèmes portatifs d’enceintes. Mais chut, nous ne savons rien, c’est une création…). Ce qui est certain, c’est que ce spectacle mêlera avec cohérence et force les codes du hip-hop et ceux de la danse contemporaine, afin d’affranchir la danse de ses carcans originels.

Chorégraphe : Mickaël Le Mer

Danseurs : Thomas Badreau, Nicolas Sannier, Dylan Gangnant, Maxime Cozic,

Link Berthomieux, Wilfried Ebongue, Rémi Autechaud et Giovanni Leocadie

