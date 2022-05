CIRKOPOLIS – CIRQUE ELOIZE Centre culturel Jacques Duhamel Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

CIRKOPOLIS – CIRQUE ELOIZE Centre culturel Jacques Duhamel, 11 décembre 2018 20:30, Vitré. Mardi 11 décembre 2018, 20h30 Sur place http://www.mairie-vitre.com/-Saison-culturelle-.html 02 23 55 55 80, accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr Centre culturel Jacques Duhamel Genre cirque Tout public dès 3 ans Au fil des tableaux, les douze artistes repoussent les limites imposées par la ville-usine et se libèrent de la monotonie routinière. Inspiré par le film classique Métropolis, Cirkopolis jongle avec les arts du cirque, du théâtre et de la danse. À travers une mise en scène inventive, accompagnée de musique et de projections vidéo oniriques, ce spectacle, à la fois profond et poétique, plait à un public de tous âges. Force motrice du rayonnement culturel québécois depuis près de 25 ans, Cirque Éloize crée, produit et offre des spectacles touchants empreints de poésie. Considéré comme un chef de file du cirque contemporain, Éloize conjugue les arts du cirque à la musique, à la danse, à la technologie et au théâtre en comblant les attentes d’un public en quête d’un divertissement riche de sens. Avec : Arata Urawa, Marilou Verschelden, Anna Lewandowska, Dominique Bouchard, Seppe Van Looveren, Yann Leblanc, Klodi Dabkiewicz, Micah Ellinger, Mathew James Brown, Marina Mendoza, Isaac Salter Centre culturel Jacques Duhamel 4 rue de strasbourg vitré 35500 35500 Vitré Ille-et-Vilaine mardi 11 décembre 2018 – 20h30 à 22h30

