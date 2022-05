CHRIS ESQUERRE Centre culturel Jacques Duhamel Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

CHRIS ESQUERRE Centre culturel Jacques Duhamel, 15 novembre 2018 20:30, Vitré. Jeudi 15 novembre 2018, 20h30 Sur place http://www.mairie-vitre.com/-Saison-culturelle-.html 02 23 55 55 80, accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr Centre culturel Jacques Duhamel Remarqué sur France Inter et Canal+ (La Revue de presse des journaux que personne ne lit, Télé Oléron, Importantissime), et après son premier seul-en-scène vu par plus de 300.000 personnes, Chris Esquerre signe un deuxième spectacle aussi drôle que singulier. « Après mon premier seul-en-scène, je me suis aperçu que les gens continuaient à aller au théâtre… Ça m’a un peu chagriné, je me suis dit qu’il y avait quelque chose que je n’avais pas réussi. Je l’ai vécu comme un échec. J’ai donc conçu ce deuxième spectacle dans l’idée de divertir le public définitivement – ou au moins durablement. » CHRIS ESQUERRE Centre culturel Jacques Duhamel 4 rue de strasbourg vitré 35500 35500 Vitré Ille-et-Vilaine jeudi 15 novembre 2018 – 20h30 à 22h00

