C’est quand qu’on va où !? CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 29 mars 2018 20:30, Vitré. Jeudi 29 mars 2018, 20h30 Sur place De 7€ (Tarif réduit) à 15€ (Plein tarif) Galapiat cirque C’est une histoire de cirque. Une histoire de gamins qui grandissent ensemble. Ces quatre personnages sont nés, par hasard, de parents circassiens. Ils nous racontent leur vie vue de la fenêtre de la caravane, en se servant de leur quotidien plein d’étoiles et de boue. Quatre artistes vivront l’histoire de ces personnages, du ventre de leur mère jusqu’à la mort. On va les voir naître, grandir, vieillir, puis mourir. Sur scène : des voix de vieux pour mieux penser, une bascule pour mieux sauter, des voix d’enfants pour mieux sentir, une corde volante pour mieux voler… Écriture et mise en scène Émilie Bonnafous Avec Sébastien Armengol, Madeg Menguy, Karim Randé et Céline Valette CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine jeudi 29 mars 2018 – 20h30 à 21h30

