CES FILLES-LA Centre culturel Jacques Duhamel, 16 mai 2019 20:30, Vitré. Jeudi 16 mai 2019, 20h30 Sur place http://www.mairie-vitre.com/-Saison-culturelle-.html 02 23 55 55 80, accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr Centre culturel Jacques Duhamel Genre théâtre amateur tout public dès 13 ans Le Centre culturel Jacques Duhamel soutien la création du spectacle Pronom. Cela signifie que nous travaillons en étroite collaboration avec le Groupe vertigo. L’envie d’associer les adolescents du territoire à cette aventure a rapidement germé. Guillaume Doucet a alors évoqué une deuxième pièce du même auteur Evan Placey, qui évoque le harcèlement sur les réseaux sociaux. Nous avons proposé aux lycées du territoire de monter de bout en bout un spectacle accompagnés par l’équipe du groupe Vertigo. Les élèves seront le temps d’une année comédien.ne, assistant.e metteur.se en scène, technicien.ne son et lumière, scénographe etc L’histoire : Les filles de Sainte Hélène ont grandi ensemble. Elles ont juré qu’elles seraient amies pour la vie. Au collège, au lycée, elles se serrent les coudes. Mais quand une photo de Scarlett nue fait le tour des élèves, les filles l’évitent, l’insultent, chuchotent et les garçons rigolent. Isolée, harcelée, Scarlett est obligée de changer de lycée. Mais son histoire la rattrape, sa photo circule à nouveau. Quand elle disparaît, tout le monde craint le pire et les médias s’emparent de l’histoire. Texte Evan Placey Montage du spectacle : élèves du lycée Bertrand d’Argentré, Jeanne D’Arc et La Champagne Accompagné par l’équipe artistique du groupe Vertigo Centre culturel Jacques Duhamel 4 rue de strasbourg vitré 35500 35500 Vitré Ille-et-Vilaine jeudi 16 mai 2019 – 20h30 à 22h30

