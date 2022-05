Ca fromet ! – Frédéric Fromet CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vitré

Ca fromet ! – Frédéric Fromet CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 23 juin 2018 20:30, Vitré. Samedi 23 juin 2018, 20h30 Sur place Tarif unique : 10€ Concert Assis Révélé au grand public par sa chanson d’actualité hebdomadaire sur France Inter, Frédéric Fromet n’épargne rien ni personne. Il croque l’actualité sous forme de chanson satirique chaque semaine dans l’émission de France Inter, « S i tu écoutes j’annule tout ». Sa ligne de conduite : ne rien prendre au sérieux, à commencer par soi-même. Sa tronche de gentil facilitant l’expression de son esprit foncièrement frondeur, sans se départir d’une humanité certaine. Et, même s’ils font systématiquement rire et/ou grincer des dents, tous ses textes recèlent un véritable fond. Avis aux amateurs du politiquement correct : passez votre chemin, cette soirée n’est pas pour vous ! À qui s’adresse ce spectacle ? Cher parent, ceci dépend de votre enfant et de vous. Si vous ne connaissez pas du tout, écoutez avant de décider… CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine samedi 23 juin 2018 – 20h30 à 22h00

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vitré Autres Lieu CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Adresse 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE Ville Vitré Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré Departement Ille-et-Vilaine

CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitre/

Ca fromet ! – Frédéric Fromet CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2018-06-23 was last modified: by Ca fromet ! – Frédéric Fromet CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 23 juin 2018 20:30 Centre Culturel Jacques Duhamel Vitré vitré

Vitré Ille-et-Vilaine