Brut CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 19 novembre 2017 11:00, Vitré. Dimanche 19 novembre 2017, 11h00 Sur place Tarif réduit : 4€ , Plein tarif : 8€ Cie du vent des forges Victor a onze ans. Depuis son entrée en sixième, rien ne va plus. Quand il se regarde dans la glace, il n’aime pas ses oreilles décollées et ses cheveux de plus en plus frisés. Les jeux du collège ne l’intéressent pas. D’ailleurs, les « grands » ne jouent plus, ils parlent ! Parfois, ils le regardent en ricanant, et ça l’énerve, Victor ! Ce matin-là, il se réveille la gorge serrée. Pour se donner du courage et affronter sa journée, il pense à Violette… Création et interprétation : Odile L’Hermitte — Marie Tuffin CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine dimanche 19 novembre 2017 – 11h00 à 11h45

