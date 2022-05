Bourrasque CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 20 avril 2018 20:30, Vitré.

Bourrasque. Ni le ciel ni la terre ne sont en paix ce soir.

Un conte dans une campagne isolée d’Irlande. On boit beaucoup et plus encore on parle. On s’écoute avec drôlerie, mais aussi avec l’épaisseur des paysages dans l’âme.

Ce soir une tempête éclate. Une catastrophe soudaine secoue la vie de Nora Burke, ce qui déclenche une suite de bouleversements. Un type errant débarque en quête d’un abri pour la nuit et malgré lui s’inscrit dans l’histoire.

Patch Darcy, héros fantôme, tourmente les vivants, Dan Burke affronte ses démons et Michael Dara est ballotté par son destin.

Vie et mort, trop-pleins et manques, soif et satiété, corps rapprochés, esprits chahutés dans cette intimité du logis perdu au milieu de la nature hostile, questions sur le devenir qui vous prennent à la gorge et vous poussent à mettre votre vie en jeu. Qu’est-ce que je veux ? Nora fera le choix de dérouler ses rêves sous ses pas.

Mise en scène Félix Prader

Avec Nathalie Bécue, Pierre-Alain Chapuis, Jean-Quentin Chatelain et Jocelyn Laguarrigue

CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine

vendredi 20 avril 2018 – 20h30 à 22h00