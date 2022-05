Bigre CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Bigre CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 24 janvier 2018 20:30, Vitré. Mercredi 24 janvier 2018, 20h30 Sur place Tarif réduit : 10€ / Plein tarif : 20€ Le fils du grand réseau Il était une fois, aujourd’hui, trois petites chambres de bonnes haut perchées sous les toits qui dominent Paris. Un gros homme, un grand maigre et une blonde pulpeuse sont voisins de couloir. L’histoire serait joliment romantique si ces trois hurluberlus n’avaient comme particularité de tout rater. Absolument tout. Les catastrophes s’enchaînent, les gags pleuvent, tandis que ces trois fantoches s’accrochent à tout ce qui ressemble à l’amour, à la vie ou à l’espoir. Grâce à une machinerie digne du grand-guignol, les objets volent, les corps valdinguent et tout l’étage est chahuté par divers incendies, fuites, tempêtes et autres sinistres délirants qui finissent en un chaos étourdissant. Attachants au possible, risibles et irrésistibles, nos trois anti-héros nous hallucinent autant qu’ils nous font pleurer… de rire. Un spectacle de Pierre Guillois Coécrit avec Agathe L’Huillier et Olivier Martin-Salvan Avec en alternance Pierre Guillois ou Bruno Fleury, Agathe L’Huillier ou Éléonore Auzou-Connes, Jonathan Pinto-Rocha ou Olivier Martin-Salvan CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine mercredi 24 janvier 2018 – 20h30 à 21h55

