Barcella CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, 23 mars 2018 20:30, Vitré.

Vendredi 23 mars 2018, 20h30 Sur place De 7€ (Tarif réduit) à 15€ (Plein tarif)

Concert debout

Vous l’avez découvert à Vitré il y a quatre ans et vous nous aviez demandé à le revoir dès qu’un prochain disque sortirait. Parole tenue ! Auteur, compositeur et interprète originaire de Reims, Barcella compte parmi les artistes les plus inventifs de sa génération. Virtuose de l’écriture, nourri des cultures urbaines et de l’imposant patrimoine de la chanson française, autant héritier de Bourvil que d’Oxmo Puccino, il écrit des chansons semées de jeux de mots, d’inventions sémantiques, de confessions douces-amères et de clins d’oeil taquins. Distinction et perfection de la diction servent une ironie féroce et une imagination débridée. Cet amoureux des mots maîtrise les allers-retours entre humour, autodérision, grandiloquence et émotions.

Homme de scène accompli, il bouleverse ainsi son public avec une désarmante facilité depuis maintenant plus de sept ans, les bringuebalant entre rire et larmes. Ce qui est sûr, c’est que Barcella semble prendre un malin plaisir à explorer les époques et les courants musicaux, sans se soucier des convenances et des modes passagères…

Avec Barcella, Philippe Billoin, Romain Darbon, Julien Jacquin

CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 VITRE 35500 Vitré Ille-et-Vilaine

vendredi 23 mars 2018 – 20h30 à 21h30