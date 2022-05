ALEXANDRA BIALY Centre culturel Jacques Duhamel Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

ALEXANDRA BIALY Centre culturel Jacques Duhamel, 25 octobre 2018 20:30, Vitré. Jeudi 25 octobre 2018, 20h30 Sur place http://www.mairie-vitre.com/-Saison-culturelle-.html 02 23 55 55 80, accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr Centre culturel Jacques Duhamel Une photographe de mode qui donne plus envie de fuir que de sourire à l’objectif, une actrice qui n’a vraiment rien à cacher, une pédopsychiatre qui ne supporte plus les enfants… Elles sont légères, aventureuses, passionnées, imprévisibles mais surtout : elles vous ressemblent ! Pour son premier seul en scène, Alexandra Bialy nous dévoile la face cachée de femmes très éloignées des stéréotypes de la féminité. Un spectacle drôle, émouvant, surprenant et violent, comme un coup de poing en plein cœur ! Centre culturel Jacques Duhamel 4 rue de strasbourg vitré 35500 35500 Vitré Ille-et-Vilaine jeudi 25 octobre 2018 – 20h30 à 22h30

