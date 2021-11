Rouen Atelier du patrimoine Rouen, Seine-Maritime Vitraux passeurs de lumière (8-12 ans) Atelier du patrimoine Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Vitraux passeurs de lumière (8-12 ans) Atelier du patrimoine, 29 décembre 2021, Rouen. Vitraux passeurs de lumière (8-12 ans)

Atelier du patrimoine, le mercredi 29 décembre à 14:00

Savais-tu que les vitraux, ces grandes fenêtres colorées que tu peux voir dans les églises, sont les ancêtres de nos bandes dessinées ? Après avoir découvert les secrets de leur fabrication, les histoires merveilleuses qu’ils racontent et comment la lumière devient magique à leur contact, tu fabriqueras une carte originale.

réservation obligatoire au 02 32 76 44 95 ; tarif plein 5 € / tarif réduit 2,50 €

découverte de l’art du vitrail et réalisation d’une carte de voeu vitrail Atelier du patrimoine 27, rue Victor Hugo, Rouen Rouen Seine-Maritime

Catégories d'évènement: Rouen, Seine-Maritime