4 rue Général de Dais, le samedi 21 mai à 03:00

Illumination des vitraux de la façade de la chapelle de la Miséricorde, récemment restaurés par la Ville. Les vitraux seront visibles depuis la rue.

Gratuit pour tous

Illumination des vitraux de la façade de la chapelle de la Miséricorde, récemment restaurés par la Ville. Les vitraux seront visibles depuis la rue.
4 rue Général de Dais
14047, BAYEUX

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T03:00:00 2022-05-21T22:00:00

