visite et démonstration de la fabrication de vitraux Vitraux d’Art Stef Atelier Domgermain Catégories d’Évènement: Domgermain

Meurthe-et-Moselle

visite et démonstration de la fabrication de vitraux Vitraux d’Art Stef Atelier, 1 avril 2023, Domgermain. visite et démonstration de la fabrication de vitraux 1 et 2 avril Vitraux d’Art Stef Atelier Venez découvrir la création et la restauration de vitraux. Depuis la conception de la maquette, en passant par la découpe des verres, leur décoration à la grisaille et aux émaux, l’assemblage au plomb, la soudure, le masticage ….

Je crée des vitraux pour les particuliers et les administrations et je restaure des vitraux provenant d’ églises ou de maisons.Ceci à Domgermain depuis 1994. J’y organise aussi des stages de découverte du vitrail pour ceux qui voudraient découvrir ce métier.

J’ai été formé à l’école des métiers d’art de Paris. Vitraux d’Art Stef Atelier ZA saint Maurice 54119 Domgermain Domgermain 54119 Meurthe-et-Moselle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Domgermain, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Vitraux d'Art Stef Atelier Adresse ZA saint Maurice 54119 Domgermain Ville Domgermain lieuville Vitraux d'Art Stef Atelier Domgermain Departement Meurthe-et-Moselle

Vitraux d'Art Stef Atelier Domgermain Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/domgermain/

visite et démonstration de la fabrication de vitraux Vitraux d’Art Stef Atelier 2023-04-01 was last modified: by visite et démonstration de la fabrication de vitraux Vitraux d’Art Stef Atelier Vitraux d'Art Stef Atelier 1 avril 2023 Domgermain Vitraux d'Art Stef Atelier Domgermain

Domgermain Meurthe-et-Moselle