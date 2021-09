Orléans VITRAIL AND CO Loiret, Orléans VITRAIL AND CO VITRAIL AND CO Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Découverte de l’art du vitrail au travers d’une visite guidée de l’atelier et showroom. **Limité à 10 personnes, durée 30 à 45 min.** VISITE D’ATELIER VITRAIL AND CO 3, rue des Carmes, 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T10:30:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

