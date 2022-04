Vitrai en Couleurs Vitrai-sous-Laigle Vitrai-sous-Laigle Catégories d’évènement: Orne

Vitrai en Couleurs

Vitrai-sous-Laigle, 5 juin 2022

la course colorée "Vitrai en couleurs" revient enfin! Course/marche colorée de 5km autour du village.

2ème édition de cette course colorée qui a réunit 250 arcs-en-ciel ambulants en 2019. Ambiance festive garantie! Cette course festive, colorée et ludique aura lieu le dimanche 5 juin. Les tarifs ne changent pas mais les participants seront davantage gâtés! En cette année de reprise, la soirée se terminera par un feu d'artifice. Inscription avant le 8 mai !

2ème édition de cette course colorée qui a réunit 250 arcs-en-ciel ambulants en 2019. Ambiance festive garantie! Cette course festive, colorée et ludique aura lieu le dimanche 5 juin. Les tarifs ne changent pas mais les participants seront davantage gâtés! En cette année de reprise, la soirée se terminera par un feu d’artifice. Inscription avant le 8 mai ! Vitrai-sous-Laigle

