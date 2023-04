L’incroyable histoire du château de Montfort Montfort, 20 juillet 2023, Vitrac.

Cette visite guidée du village de Montfort à Vitrac vous plongera dans les épisodes les plus sombres du château de Montfort, qui fut détruit et reconstruit plusieurs fois. Le château ne se visitant pas, c’est depuis le village qui l’enserre, avec ses anciennes maisons, que je vous raconterai ce qu’il s’est passé en ces lieux tout en appréciant le site extraordinaire de Montfort perché au-dessus de la Dordogne. Une visite passionnante sur les traces des différents propriétaires du château..

Montfort

Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This guided tour of the village of Montfort in Vitrac will plunge you into the darkest episodes of the castle of Montfort, which was destroyed and rebuilt several times. As the castle cannot be visited, it is from the village which surrounds it, with its old houses, that I will tell you what happened in these places while appreciating the extraordinary site of Montfort perched above the Dordogne. A fascinating visit in the footsteps of the different owners of the castle.

Esta visita guiada al pueblo de Montfort, en Vitrac, le sumergirá en los episodios más oscuros del castillo de Montfort, destruido y reconstruido varias veces. Como el castillo no se puede visitar, le contaré lo que ocurrió en el pueblo que lo rodea, con sus casas antiguas, mientras disfruta del extraordinario emplazamiento de Montfort encaramado sobre la Dordoña. Una visita fascinante tras las huellas de los diferentes propietarios del castillo.

Bei dieser Führung durch das Dorf Montfort in Vitrac tauchen Sie in die dunkelsten Episoden des Schlosses Montfort ein, das mehrmals zerstört und wieder aufgebaut wurde. Da das Schloss nicht besichtigt werden kann, erzähle ich Ihnen vom Dorf aus, das das Schloss mit seinen alten Häusern umgibt, was hier geschehen ist, und genieße dabei die außergewöhnliche Lage von Montfort hoch über der Dordogne. Ein spannender Besuch auf den Spuren der verschiedenen Besitzer des Schlosses.

