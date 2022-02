Viti’Trail 2022 Jurançon, 17 septembre 2022, Jurançon.

Viti’Trail 2022 Jurançon

2022-09-17 – 2022-09-17

Jurançon Pyrénées-Atlantiques Jurançon

EUR Des circuits inédits qui vous feront déambuler à travers le vignoble Jurançonnais, dans un cadre exceptionnel, avec par beau temps une vue imprenable sur les Pyrénées. Vous traverserez pas moins de vingt propriétés privées, ouvertes exceptionnellement ce jour-là. En plus de se balader dans un panorama de carte postale, le passage ludique dans les chais des vignerons constitue un moment privilégié pour les participants. »

Un programme sur 2 jours, plus de 40 bénévoles mobilisés pour plus de 1 400 participants… l’événement sportif de l’année !

vous aurez le choix entre :

– 3 circuits pour le Viti’Trail et Bike & Run (7, 12 ou 20 km)

– 4 circuits pour le VTT (7, 12, 20 ou 30 km)

+33 6 88 72 32 20

Pau Pyrénées Tourisme

Jurançon

