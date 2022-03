Vitiparty salle des fêtes rue montesquieu Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Vitiparty : Le jeudi 24 mars 2022, l’ANEFA Gironde et les partenaires emploi et formation agricole du Libournais organisent la 11ème édition de la Matinée de recrutement VITIPARTY consacrée à l’emploi en production viticole. Cet évènement aura lieu à la salle des Fêtes de Libourne, 1 rue Montesquieu de 9h30 à 12h30. Nous vous adressons la communication liée à cette manifestation à diffuser largement auprès des communes et de vos publics. Pour les candidats cette matinée est l’occasion de rencontrer des entreprises du secteur qui recrutent pour des emplois qualifiés ou saisonniers, c’est un moment également destiné à redécouvrir les métiers du secteur et à trouver des solutions pour évoluer dans la filière, développer sa mobilité … Vitiparty : Le jeudi 24 mars 2022, l’ANEFA Gironde et les partenaires emploi et formation agricole du Libournais organisent la 11ème édition de la Matinée de recrutement VITIPARTY. salle des fêtes rue montesquieu 1 rue montesquieu libourne Libourne Centre-Ville Gironde

