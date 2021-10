Libourne Salle des Charruauds Gironde, Libourne Vitiparty à Libourne Salle des Charruauds Libourne Catégories d’évènement: Gironde

* Rencontres avec les employeurs * Consultation des offres d’emploi * Dépôt de candidatures spontanées * Informations sur les formations… Pensez à vous munir de plusieurs CV Ligne de bus 2, arrêt Cézanne / bus 4 et 8, arrêt CCI Passe sanitaire obligatoire (sous réserve des décisions gouvernementales en vigueur à la date de l’événement) Matinée de recrutement viticole Salle des Charruauds 54 rue max linder, libourne Libourne Château La Ganne Gironde

