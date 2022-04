Vitiloire – Tours fête les Vins du Val de Loire et sa gastronomie Tours, 21 mai 2022, Tours.

Vitiloire – Tours fête les Vins du Val de Loire et sa gastronomie Tours

2022-05-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-22 19:00:00 18:00:00

Tours Indre-et-Loire

Cette manifestation régionale qui réunit, à ciel ouvert et dans une ambiance conviviale, plus de 150 exposants, a pour but de promouvoir la viticulture et la gastronomie du Val de Loire et de permettre à chacun d’entre eux de proposer leurs spécialités et savoir-faire.

Le rendez-vous incontournable qui valorise les vins du Val de Loire et la gastronomie tourangelle. Cet événement convivial et de qualité, devenu le porte-parole d’un savoir-faire, propose une richesse culturelle, patrimoniale, gastronomique et l’art de vivre en Touraine.

vitiloire@ville-tours.fr +33 2 47 21 65 77 http://vitiloire.tours.fr/

