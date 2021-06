Cesset Cesset Allier, Cesset VitiConcert Cesset Cesset Catégories d’évènement: Allier

Cesset

VitiConcert Cesset, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Cesset. VitiConcert 2021-07-03 19:30:00 19:30:00 – 2021-07-03

Cesset Allier Cesset Les Black Cat Bones pour une soirée blues, rock & folk avec restauration sur place et vente de vin.

Nous vous attendons nombreux !

Sur réservation. +33 4 70 47 09 15 Les Black Cat Bones pour une soirée blues, rock & folk avec restauration sur place et vente de vin.

Nous vous attendons nombreux !

Sur réservation.

Détails Catégories d’évènement: Allier, Cesset Étiquettes évènement : Autres Lieu Cesset Adresse Ville Cesset lieuville 46.29506#3.21597