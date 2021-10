Vitesse Compiègne, 9 décembre 2021, Compiègne.

Vitesse 2021-12-09 – 2021-12-09

Compiègne Oise

9.5

Après le succès remporté par Concept Car – Beauté pure en 2019-2020, le Musée national de la voiture du Château de Compiègne et la Réunion des musées nationaux – Grand Palais programment en 2021 une nouvelle exposition consacrée à l’histoire de la locomotion…

Déployée dans les salles du château et mettant en relation les véhicules présentés avec les fabuleux décors royaux et impériaux, l’exposition Vitesse proposera au public une réflexion sur l’attrait de l’être humain pour la vitesse, des origines de l’histoire des transports terrestres jusqu’à nos jours.

Du char romain conservé dans les collections du Musée national de la voiture jusqu’aux véhicules de record les plus récents, elle offrira à travers une cinquantaine de véhicules hippomobiles et automobiles, cycles et une centaine d’estampes, dessins, peintures et sculptures, un panorama de ce que le désir d’aller vite a inspiré aux créateurs les plus divers…

Après le succès remporté par Concept Car – Beauté pure en 2019-2020, le Musée national de la voiture du Château de Compiègne et la Réunion des musées nationaux – Grand Palais programment en 2021 une nouvelle exposition consacrée à l’histoire de la locomotion…

Déployée dans les salles du château et mettant en relation les véhicules présentés avec les fabuleux décors royaux et impériaux, l’exposition Vitesse proposera au public une réflexion sur l’attrait de l’être humain pour la vitesse, des origines de l’histoire des transports terrestres jusqu’à nos jours.

Du char romain conservé dans les collections du Musée national de la voiture jusqu’aux véhicules de record les plus récents, elle offrira à travers une cinquantaine de véhicules hippomobiles et automobiles, cycles et une centaine d’estampes, dessins, peintures et sculptures, un panorama de ce que le désir d’aller vite a inspiré aux créateurs les plus divers…

chateaudecompiegne@culture.gouv.fr +33 3 44 38 47 10 https://chateaudecompiegne.fr/exposition-temporaire

Après le succès remporté par Concept Car – Beauté pure en 2019-2020, le Musée national de la voiture du Château de Compiègne et la Réunion des musées nationaux – Grand Palais programment en 2021 une nouvelle exposition consacrée à l’histoire de la locomotion…

Déployée dans les salles du château et mettant en relation les véhicules présentés avec les fabuleux décors royaux et impériaux, l’exposition Vitesse proposera au public une réflexion sur l’attrait de l’être humain pour la vitesse, des origines de l’histoire des transports terrestres jusqu’à nos jours.

Du char romain conservé dans les collections du Musée national de la voiture jusqu’aux véhicules de record les plus récents, elle offrira à travers une cinquantaine de véhicules hippomobiles et automobiles, cycles et une centaine d’estampes, dessins, peintures et sculptures, un panorama de ce que le désir d’aller vite a inspiré aux créateurs les plus divers…

Non contractuelle – © Pexels / Pixabay

dernière mise à jour : 2021-09-29 par