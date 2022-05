Vite, Vite, Vite – Cie Tetrofort – Festival Vibra’mômes Flers, 1 juin 2022, Flers.

Vite, Vite, Vite – Cie Tetrofort – Festival Vibra’mômes Jardin du château Avenue du Château Flers

2022-06-01 16:00:00 16:00:00 – 2022-06-01 16:45:00 16:45:00 Jardin du château Avenue du Château

Flers Orne

Conte – A partir de 3 ans

Avec 30 poubelles métalliques et du papier froissé, nos deux personnages vont devoir réaliser l’exploit de raconter les histoires de notre enfance en moins d’une heure !

De la princesse au petit pois, en passant par les trois petits cochons et la chèvre de monsieur Seguin, vingt contes célèbres sont revisités.

La Compagnie Tétrofort fait une fois de plus preuve d’une énergie folle et d’une imagination sans limite. Il y en a pour tous les âges, c’est malicieux et vivant alors attention, top chrono, c’est parti !

Il pleut ? 02 33 98 42 22 ou flers-agglo.fr

Jardin du château Avenue du Château Flers

