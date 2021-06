Vite ! De l’Art frais ! Monségur, 15 juin 2021-15 juin 2021, Monségur.

Vite ! De l’Art frais ! 2021-06-15 – 2021-09-15

Monségur Gironde Monségur

Un pour tous, tous pour un ! Le groupe de professionnels ouvre pendant tout l’été une galerie éphémère d’art sur la belle place du village de Monségur. Le temps de l’été, endossons à tour de rôle le costume du galeriste. De l’Art frais pour enfin respirer car l’art est aussi essentiel à l’humain que l’air, et on a tous besoin de respirer après ces confinements et restrictions. Voici les artistes qui sont exposés dans la galerie : Ute Burger, Léo Daro, Patrick hauselmann, Sylvie Jean, Dominique Rambeau, Charles de Raunie, Claire Scofield et Barry Scofield.

Un pour tous, tous pour un ! Le groupe de professionnels ouvre pendant tout l’été une galerie éphémère d’art sur la belle place du village de Monségur. Le temps de l’été, endossons à tour de rôle le costume du galeriste. De l’Art frais pour enfin respirer car l’art est aussi essentiel à l’humain que l’air, et on a tous besoin de respirer après ces confinements et restrictions. Voici les artistes qui sont exposés dans la galerie : Ute Burger, Léo Daro, Patrick hauselmann, Sylvie Jean, Dominique Rambeau, Charles de Raunie, Claire Scofield et Barry Scofield.

+33 6 24 39 09 30

Un pour tous, tous pour un ! Le groupe de professionnels ouvre pendant tout l’été une galerie éphémère d’art sur la belle place du village de Monségur. Le temps de l’été, endossons à tour de rôle le costume du galeriste. De l’Art frais pour enfin respirer car l’art est aussi essentiel à l’humain que l’air, et on a tous besoin de respirer après ces confinements et restrictions. Voici les artistes qui sont exposés dans la galerie : Ute Burger, Léo Daro, Patrick hauselmann, Sylvie Jean, Dominique Rambeau, Charles de Raunie, Claire Scofield et Barry Scofield.

Un pour tous, tous pour un ! Le groupe de professionnels ouvre pendant tout l’été une galerie éphémère d’art sur la belle place du village de Monségur. Le temps de l’été, endossons à tour de rôle le costume du galeriste. De l’Art frais pour enfin respirer car l’art est aussi essentiel à l’humain que l’air, et on a tous besoin de respirer après ces confinements et restrictions. Voici les artistes qui sont exposés dans la galerie : Ute Burger, Léo Daro, Patrick hauselmann, Sylvie Jean, Dominique Rambeau, Charles de Raunie, Claire Scofield et Barry Scofield.

atelier scofield