Saint-Hippolyte Haut-Rhin Le Vit’Apéro du Domaine Fahrer et Fils est de retour ! Le premier d’une série d’afterworks alliant mets d’autres pays avec des vins alsaciens.

– Entrée gratuite, parce que les bonnes choses sont gratuites dans la vie.

– Terrasse, parce que ça fait toujours plaisir.

– Places limitées, parce que on respecte les mesures. Réservez votre table au 03 89 73 00 40 ou par mail domaine@fahrer-fils.com Pour ce premier Vit'Apéro de l'année, direction l'Argentine ! Venez profiter de l'alliance entre les vins du domaine et les empanadas du foodtruck invité : Mi Buenos Aires Querido. +33 3 89 73 00 40

– Places limitées, parce que on respecte les mesures. Réservez votre table au 03 89 73 00 40 ou par mail domaine@fahrer-fils.com

