Vitamines Sea : ZUMBA Fouesnant, 21 juin 2022, Fouesnant.

Vitamines Sea : ZUMBA Lieu de RDV de l’activité : Cale de Pen An Cap Fouesnant

2022-06-21 10:30:00 – 2022-06-21 11:30:00 Lieu de RDV de l’activité : Cale de Pen An Cap

Fouesnant Finistère

Détendez-vous et prenez du plaisir !

C’est en mouvement que vous allez vous ressourcer : chacun à son rythme, en s’amusant et en se laissant porter par l’entrain de la séance, vous vous libérez au grand air et vous vous faites le plus grand bien.

En mode « good mouv’ – good vibes », lâchez prise et adoptez cette positive attitude qui vous donnera du pep’s !

LES BIENFAITS : se détendre, tonifier son corps et travailler son cardio, libérer son esprit et oxygéner son organisme

INFOS PRATIQUES POUR LE JOUR DE L’ ACTIVITÉ

Il est conseillé de se munir de :

– Lunette / casquette / protection solaire

– Á boire

– Une tenue souple et des baskets (+ serviette)

Pour tous

ORGANISATION DE L’ ACTIVITÉ : durant les vacances scolaires en juillet et août et en juin et septembre

RÉSERVATION : obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan

Détendez-vous et prenez du plaisir !

C’est en mouvement que vous allez vous ressourcer : chacun à son rythme, en s’amusant et en se laissant porter par l’entrain de la séance, vous vous libérez au grand air et vous vous faites le plus grand bien.

En mode « good mouv’ – good vibes », lâchez prise et adoptez cette positive attitude qui vous donnera du pep’s !

LES BIENFAITS : se détendre, tonifier son corps et travailler son cardio, libérer son esprit et oxygéner son organisme

INFOS PRATIQUES POUR LE JOUR DE L’ ACTIVITÉ

Il est conseillé de se munir de :

– Lunette / casquette / protection solaire

– Á boire

– Une tenue souple et des baskets (+ serviette)

Pour tous

ORGANISATION DE L’ ACTIVITÉ : durant les vacances scolaires en juillet et août et en juin et septembre

RÉSERVATION : obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan

Lieu de RDV de l’activité : Cale de Pen An Cap Fouesnant

dernière mise à jour : 2022-03-28 par