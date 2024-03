Vitamines Sea Trésors du bord de mer (sortie guidée) Lieu de RDV de l’activité: Fouesnant, jeudi 25 avril 2024.

Vitamines Sea Trésors du bord de mer (sortie guidée) Lieu de RDV de l’activité: Fouesnant Finistère

Tout au bout de la pointe du Cap-Coz, lorsque la mer se retire pour laisser paraître les rochers, c’est tout un univers de vie insoupçonné qui se dévoile.

Voici un cadre naturel idéal pour s’adonner à une activité VITAMINES SEA à la fois ludique et éco-responsable observer, apprendre et respecter !

Accompagnés par une animatrice, participez en famille à une activité « Bord de Mer » (accessible dès 5 ans) pour mieux connaître ce milieu marin si spécifique et ainsi contribuer à sa préservation.

Découvrez les petits habitants de nos côtes, la flore qui les entoure, apprenez à les reconnaître et adoptez aussi les bonnes pratiques au gré du rythme de « Dame Nature » ! En fin de séance, vous emporterez plein de beaux souvenirs mais nos petits amis resteront dans leur milieu naturel.

Un kit (seau, épuisette…) pourra vous être prêté (1 par famille).

DURÉE DE L’ACTIVITÉ 2h à partir de 5 ans. Rendez-vous 15 minutes avant le début de l’activité

INFOS PRATIQUES POUR LE JOUR DE LA BALADE.

Il est conseillé de se munir de

-Lunettes / chapeau / crème solaire

– Des chaussures fermées ne craignant pas l’eau salée / ou des bottes

– Votre matériel si vous en avez

Balade guidée uniquement en français

RÉSERVATION obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan

ORGANISATION DE L’ ACTIVITE d’avril à octobre.

Consulter l’Office de tourisme pour plus de renseignements sur les dates et horaires .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 11:15:00

fin : 2024-04-25

Lieu de RDV de l’activité: Banc proche de l’Hôtel de La Pointe

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne info@tourisme-fouesnant.fr

L’événement Vitamines Sea Trésors du bord de mer (sortie guidée) Fouesnant a été mis à jour le 2024-03-15 par OT FOUESNANT LES GLENAN