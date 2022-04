Vitamines Sea : Sortie pêche à pied guidée Fouesnant, 28 juillet 2022, Fouesnant.

Vitamines Sea : Sortie pêche à pied guidée Plage de Cap-Coz au bout de la plage Lieu de RDV de l’activité: Fouesnant

2022-07-28 – 2022-07-28 Plage de Cap-Coz au bout de la plage Lieu de RDV de l’activité:

Fouesnant Finistère

Tout au bout de la pointe du Cap-Coz, lorsque la mer se retire pour laisser paraître les rochers, c’est tout un univers de vie insoupçonné qui se dévoile.

Voici un cadre naturel idéal pour s’adonner à une activité VITAMINES SEA à la fois ludique et éco-responsable : observer, apprendre et respecter !

Au rythme de la marée, dans cette atmosphère iodée, apprenez les bons gestes de la

pêche et prenez un bol d’air marin en famille !

Accompagnés par une animatrice, participez en famille à une activité Pêche à Pied (accessible dès 5 ans) pour mieux connaître ce milieu marin si spécifique et ainsi contribuer à sa préservation.

Découvrez les « petits habitants » de nos côtes, apprenez à les reconnaître et adoptez aussi les bonnes pratiques de la Pêche à Pied.

Seau, épuisette & râteau pourront vous être prêtés (1 kit par famille). En fin de séance, vous emporterez plein de beaux souvenirs mais nos « petits amis » retourneront dans leur milieu naturel !

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1h à partir de 5 ans.

INFOS PRATIQUES POUR LE JOUR DE LA BALADE.

Il est conseillé de se munir de :

-Lunettes / chapeau / crème solaire

– Des chaussures fermées ne craignant pas l’eau salée / ou des bottes

– Votre matériel si vous en avez

Balade guidée uniquement en français

RÉSERVATION : obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan

ORGANISATION DE L’ ACTIVITE : d’avril à octobre.

Consulter l’Office de tourisme pour plus de renseignements sur les dates et horaires

Tout au bout de la pointe du Cap-Coz, lorsque la mer se retire pour laisser paraître les rochers, c’est tout un univers de vie insoupçonné qui se dévoile.

Voici un cadre naturel idéal pour s’adonner à une activité VITAMINES SEA à la fois ludique et éco-responsable : observer, apprendre et respecter !

Au rythme de la marée, dans cette atmosphère iodée, apprenez les bons gestes de la

pêche et prenez un bol d’air marin en famille !

Accompagnés par une animatrice, participez en famille à une activité Pêche à Pied (accessible dès 5 ans) pour mieux connaître ce milieu marin si spécifique et ainsi contribuer à sa préservation.

Découvrez les « petits habitants » de nos côtes, apprenez à les reconnaître et adoptez aussi les bonnes pratiques de la Pêche à Pied.

Seau, épuisette & râteau pourront vous être prêtés (1 kit par famille). En fin de séance, vous emporterez plein de beaux souvenirs mais nos « petits amis » retourneront dans leur milieu naturel !

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1h à partir de 5 ans.

INFOS PRATIQUES POUR LE JOUR DE LA BALADE.

Il est conseillé de se munir de :

-Lunettes / chapeau / crème solaire

– Des chaussures fermées ne craignant pas l’eau salée / ou des bottes

– Votre matériel si vous en avez

Balade guidée uniquement en français

RÉSERVATION : obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan

ORGANISATION DE L’ ACTIVITE : d’avril à octobre.

Consulter l’Office de tourisme pour plus de renseignements sur les dates et horaires

Plage de Cap-Coz au bout de la plage Lieu de RDV de l’activité: Fouesnant

dernière mise à jour : 2022-04-14 par