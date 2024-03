Vitamines Sea SOPHRO-BALADE Hent Kerbader Fouesnant, mardi 7 mai 2024.

Découvrez cette balade qui allie la randonnée à des exercices de sophrologie.

Elle vous invite à lâcher prise et à vous reconnecter à la nature et à votre corps.

Imprégnez vous du calme qui vous entoure et laissez les ondes positives ne faire qu’un avec vous.

SES BIENFAITS prendre le temps de respirer et de se relaxer, apaiser le mental en se reconnectant à son corps et se recharger en énergie par la multitude de ressources qu’offre la nature.

INFOS PRATIQUES POUR LE JOUR DE LA BALADE.

Il est conseillé de se munir de

– Lunette / chapeau / protection solaire

– Eau

– Serviette (pour s’asseoir lors des exercices de sophrologie)

– Chaussures fermés et confortables

Balade guidée uniquement en français. Dès 11 ans.

Si pluie, repli en intérieur ( Initiation à la sophrologie).

RÉSERVATION obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan

ORGANISATION DE L’ ACTIVITE en juin, juillet, août et septembre

Consulter l’Office de tourisme pour plus d’informations sur les dates et horaires. .

Début : 2024-05-07 10:00:00

Hent Kerbader Chapelle de Kerbader

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne info@tourisme-fouesnant.fr

