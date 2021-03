Vitamines Sea : INSTANT PILATES, 10 août 2021-10 août 2021, Fouesnant.

Vitamines Sea : INSTANT PILATES 2021-08-10 09:45:00 – 2021-08-10 10:45:00 Lieu de RDV de l’activité : Hent Lantecoste

Fouesnant 29170 Fouesnant

Ce cours de « pilates bien-être » se déroule sur une petite crique abritée de Beg-Meil face à l’océan.

Cette méthode douce d’entrainement physique et mental fait travailler la tonicité, la mobilité et la souplesse du corps en harmonie avec la respiration.

Ce cours stimule la pleine conscience corporelle et le plaisir du geste.

A travers son approche respiratoire ce cours vous permet de mieux ressentir son corps, comprendre son fonctionnement, avoir une meilleure organisation corporelle.

SES BIENFAITS : Cette séance permet d’atténuer les tensions, de se sentir détendue et de rechercher la qualité du mouvement.

INFOS PRATIQUES POUR LE JOUR DE l’activité :

Il est conseillé de se munir de :

– Lunette / chapeau / protection solaire

– Natte ou serviette de plage

– De l’eau

Cours est donné uniquement en français.

À partir de 16 ans.

RÉSERVATION : obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan

ORGANISATION DE l’ ACTIVITÉ :

Durant les vacances scolaires en avril, juillet et août ainsi que sur le mois de septembre.

Consulter l’Office de tourisme pour plus d’informations sur les dates et horaires

info@tourisme-fouesnant.fr +33 2 98 51 18 88

Ce cours de « pilates bien-être » se déroule sur une petite crique abritée de Beg-Meil face à l’océan.

Cette méthode douce d’entrainement physique et mental fait travailler la tonicité, la mobilité et la souplesse du corps en harmonie avec la respiration.

Ce cours stimule la pleine conscience corporelle et le plaisir du geste.

A travers son approche respiratoire ce cours vous permet de mieux ressentir son corps, comprendre son fonctionnement, avoir une meilleure organisation corporelle.

SES BIENFAITS : Cette séance permet d’atténuer les tensions, de se sentir détendue et de rechercher la qualité du mouvement.

INFOS PRATIQUES POUR LE JOUR DE l’activité :

Il est conseillé de se munir de :

– Lunette / chapeau / protection solaire

– Natte ou serviette de plage

– De l’eau

Cours est donné uniquement en français.

À partir de 16 ans.

RÉSERVATION : obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan

ORGANISATION DE l’ ACTIVITÉ :

Durant les vacances scolaires en avril, juillet et août ainsi que sur le mois de septembre.

Consulter l’Office de tourisme pour plus d’informations sur les dates et horaires

Visuel libre de droit