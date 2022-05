Vitamines Sea : ÉVEIL DOUCEUR DU CORPS Fouesnant, 21 juillet 2022, Fouesnant.

Vitamines Sea : ÉVEIL DOUCEUR DU CORPS Lieu de RDV de l’activité : Hent Lantecoste Fouesnant

2022-07-21 10:00:00 – 2022-07-21 11:15:00 Lieu de RDV de l’activité : Hent Lantecoste

Fouesnant Finistère

Ce cours vous est proposé en matinée sur une petite crique abritée de Beg-Meil.

Au programme : séance de relaxation (méditation pleine présence ©) et de gymnastique sensorielle (mouvements lents, doux et profonds) face à l’océan.

Offrez-vous un moment pour lâcher prise, être à l’écoute de votre corps et de vos sens et vous reconnecter à la nature,

LES BIENFAITS : se relâcher, se ressourcer et booster son tonus pour bien commencer la journée.

INFOS PRATIQUES POUR LE JOUR DE L’ ACTIVITÉ

Il est conseillé de se munir de :

– Lunette / chapeau / protection solaire

– Natte ou serviette de plage

Ce cours se déroule uniquement en français à partir de 12 ans.

ORGANISATION DE L’ ACTIVITÉ : durant les vacances scolaires en juillet et août et en septembre.

RÉSERVATION : obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan

dernière mise à jour : 2022-04-14 par