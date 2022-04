Vitamines Sea : BALADE SENSORIELLE ET GOURMANDE Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Fouesnant

Vitamines Sea : BALADE SENSORIELLE ET GOURMANDE Fouesnant, 10 août 2022, Fouesnant. Lieu de RDV de l'activité : Hent Cleut Rouz

2022-08-10 – 2022-08-10 Lieu de RDV de l’activité : Hent Cleut Rouz

Fouesnant Finistère Dédiée aux familles, notre guide vous propose une expérience originale : une balade sous la forme d’un jeu pour découvrir les marais de Mousterlin à travers vos 5 sens. Avez-vous déjà prêté attention aux formes, aux couleurs, aux odeurs qui vous entourent ? Les yeux masqués, vivez une expérience originale et découvrez la nature comme vous ne l’avez jamais vue. SES BIENFAITS : une balade ludique qui fait du bien car même les adultes retombent en enfance.

Vos sens en éveil, pour porterez un autre regard sur la nature. DURÉE DE LA BALADE : 1h45 à partir de 5 ans. INFOS PRATIQUES POUR LE JOUR DE LA BALADE.

Il est conseillé de se munir de :

– Lunette / chapeau / protection solaire

– Chaussures fermées et confortables Balade guidée uniquement en français RÉSERVATION : obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan ORGANISATION DE l’ ACTIVITE: d’avril à novembre.

Consulter l’Office de tourisme pour plus de renseignements sur les dates et horaires Lieu de RDV de l’activité : Hent Cleut Rouz Fouesnant

