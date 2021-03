Fouesnant Fouesnant 29170, Fouesnant Vitamines Sea : BALADE SENSORIELLE ET GOURMANDE Fouesnant Catégories d’évènement: 29170

Fouesnant

Vitamines Sea : BALADE SENSORIELLE ET GOURMANDE, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Fouesnant.
2021-07-14 10:00:00 – 2021-07-14 11:45:00
Lieu de RDV de l'activité: Hent Cleut Rouz
Fouesnant 29170

Fouesnant 29170 Dédiée aux familles, notre guide vous propose une expérience originale: une balade sous la forme d’un jeu pour découvrir les marais de Mousterlin à travers vos 5 sens. Avez-vous déjà prêté attention aux formes, aux couleurs, aux odeurs lorsque vous vous balader dans la nature?

Les yeux masqués, la tête dans les nuages, gambadez et partagez fous rires et découvertes. Guidé par un proche, vous découvrirez les marais de Mousterlin, au travers un ensemble de détails auxquels vous n’auriez pas prêté attention. SES BIENFAITS : une balade ludique qui fait du bien car même les adultes retombent en enfance.

Vos sens en éveil, pour porterez un autre regard sur la nature. DURÉE DE LA BALADE : 1h45 à partir de 5 ans. INFOS PRATIQUES POUR LE JOUR DE LA BALADE.

Il est conseillé de se munir de :

– Lunette / chapeau / protection solaire

– Chaussures fermés et confortables Balade guidée uniquement en français RÉSERVATION : obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan ORGANISATION DE l’ ACTIVITE: d’avril à août.

