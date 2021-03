Vitamines Sea : ATELIER BEACH ART, 10 août 2021-10 août 2021, Fouesnant.

Vitamines Sea : ATELIER BEACH ART 2021-08-10 13:30:00 – 2021-08-10 15:15:00 Plage entre Kérambigorn Coat Clévarec Lieu de rendez-vous de l’activité

Fouesnant 29170

Création d’œuvres éphémères sur la plage du Cap-Coz au rythme des marées en traçant et en ratissant toutes les formes possibles au gré des sensations et des envies…

Muni d’un râteau et inspiré par la beauté du lieu, l’animatrice trace un cercle de Mandala et propose au groupe de réaliser un dessin à grande échelle suivant les envies de chacun.

LES BIENFAITS : cet atelier créatif permet de se libérer l’esprit, invite à la contemplation et à la méditation et favorise la concentration.

À partir de 10 ans.

INFOS PRATIQUES POUR LE JOUR DE L’ATELIER:

Il est conseillé de prévoir :

– Lunette / chapeau / protection solaire

– A boire

Cet atelier est animé uniquement en français

RÉSERVATION : obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan

ORGANISATION DE L’ ACTIVITÉ : durant les vacances scolaires en juillet et août.

Consulter l’Office de tourisme pour plus d’informations sur les dates et horaires.

Création d’œuvres éphémères sur la plage du Cap-Coz au rythme des marées en traçant et en ratissant toutes les formes possibles au gré des sensations et des envies…

Muni d’un râteau et inspiré par la beauté du lieu, l’animatrice trace un cercle de Mandala et propose au groupe de réaliser un dessin à grande échelle suivant les envies de chacun.

LES BIENFAITS : cet atelier créatif permet de se libérer l’esprit, invite à la contemplation et à la méditation et favorise la concentration.

À partir de 10 ans.

INFOS PRATIQUES POUR LE JOUR DE L’ATELIER:

Il est conseillé de prévoir :

– Lunette / chapeau / protection solaire

– A boire

Cet atelier est animé uniquement en français

RÉSERVATION : obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan

ORGANISATION DE L’ ACTIVITÉ : durant les vacances scolaires en juillet et août.

Consulter l’Office de tourisme pour plus d’informations sur les dates et horaires.