Vitamine Sea : Jeu de piste “Le Festin Perdu” Fouesnant, 13 avril 2022, Fouesnant.

Vitamine Sea : Jeu de piste “Le Festin Perdu” Lieu de RDV de l’activité: Beg-Meil à la Pointe Fouesnant

2022-04-13 – 2022-04-13 Lieu de RDV de l’activité: Beg-Meil à la Pointe

Fouesnant Finistère

Du côté de Beg-Meil, de nombreuses petites « ribines » peuvent mener à des trésors !

Pour cette activité, nous vous invitons à les emprunter en endossant le rôle du parfait enquêteur.

Au gré des petites impasses & des chemins creux, tantôt à l’ombre des pins, tantôt en suivant le sentier côtier, émerveillez-vous de tout ce qui vous entoure et soyez aux aguets !

Si vous aimez « mener l’enquête », cette activité est faite pour vous : en famille, entre amis, apportez votre aide à Archibald, grand-oncle de la famille des Archikurieux et trouvez la clef du mystère !

Un animateur vous accueillera et vous délivrera le « kit du fin limier » ! Partez ensuite à l’aventure en autonomie, à votre rythme pour résoudre une succession d’énigmes et permettre à Archibald de réussir !

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1h30 à 2h à partir de 8 ans. En équipe de 2 à 6 personnes.

INFOS PRATIQUES POUR LE JOUR DE LA BALADE.

Il est conseillé de se munir de :

Lunettes / casquette / protection solaire

– À boire et pourquoi pas un p’tit goûter?

– De bonnes baskets

– Un smartphone rechargé !

Balade guidée uniquement en français

RÉSERVATION : obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan

ORGANISATION DE L’ ACTIVITE : d’avril à novembre.

Consulter l’Office de tourisme pour plus de renseignements sur les dates et horaires

Du côté de Beg-Meil, de nombreuses petites « ribines » peuvent mener à des trésors !

Pour cette activité, nous vous invitons à les emprunter en endossant le rôle du parfait enquêteur.

Au gré des petites impasses & des chemins creux, tantôt à l’ombre des pins, tantôt en suivant le sentier côtier, émerveillez-vous de tout ce qui vous entoure et soyez aux aguets !

Si vous aimez « mener l’enquête », cette activité est faite pour vous : en famille, entre amis, apportez votre aide à Archibald, grand-oncle de la famille des Archikurieux et trouvez la clef du mystère !

Un animateur vous accueillera et vous délivrera le « kit du fin limier » ! Partez ensuite à l’aventure en autonomie, à votre rythme pour résoudre une succession d’énigmes et permettre à Archibald de réussir !

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1h30 à 2h à partir de 8 ans. En équipe de 2 à 6 personnes.

INFOS PRATIQUES POUR LE JOUR DE LA BALADE.

Il est conseillé de se munir de :

Lunettes / casquette / protection solaire

– À boire et pourquoi pas un p’tit goûter?

– De bonnes baskets

– Un smartphone rechargé !

Balade guidée uniquement en français

RÉSERVATION : obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan

ORGANISATION DE L’ ACTIVITE : d’avril à novembre.

Consulter l’Office de tourisme pour plus de renseignements sur les dates et horaires

Lieu de RDV de l’activité: Beg-Meil à la Pointe Fouesnant

dernière mise à jour : 2022-03-11 par