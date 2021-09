Epagny Metz-Tessy Epagny Metz-Tessy Epagny Metz-Tessy, Haute-Savoie Vitalsport Epagny Metz-Tessy Epagny Metz-Tessy Catégories d’évènement: Epagny Metz-Tessy

Haute-Savoie

Vitalsport Epagny Metz-Tessy, 11 septembre 2021, Epagny Metz-Tessy. Vitalsport 2021-09-11 09:00:00 – 2021-09-11 19:00:00 Chemin des Perdrix Centre Commercial Grand Epagny

Epagny Metz-Tessy Haute-Savoie Epagny Metz-Tessy Le Vitalsport est de retour ! Accessible à tous, non sportifs, débutants ou sportifs confirmés, c’est l’occasion de vous initier gratuitement à 45 sports différents.

L’encadrement est assuré par les éducateurs diplômés de nos clubs partenaires. https://www.decathlon.fr/fr/magasin/magasin-sport-annecy-epagny-MS_0070005100051.html dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Epagny Metz-Tessy, Haute-Savoie Autres Lieu Epagny Metz-Tessy Adresse Chemin des Perdrix Centre Commercial Grand Epagny Ville Epagny Metz-Tessy lieuville 45.93995#6.06899