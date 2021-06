Vitalsport – Decathlon Bergerac Bergerac, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Bergerac.

Vitalsport – Decathlon Bergerac 2021-09-11 – 2021-09-12 Lieu-dit Les Sardines Décathlon

Bergerac Dordogne

Venez vivre une expérience unique! Des dizaines de sports à découvrir et à essayer.

Le Vitalsport est un événement gratuit et ouvert à tous.

En famille ou entre amis, c’est l’occasion de vous initier à des dizaines de sports différents : équitation, golf, plongée, tir à l’arc et encore bien d’autres ! L’encadrement est assuré par les éducateurs diplômés de nos clubs partenaires. Tout est prévu pour que vous passiez un moment convivial, sympathique, sous le signe du partage et de l’émotion.

Le Vitalsport, c’est aussi l’occasion de rencontrer tous les acteurs sportifs de la région : associations, ligues, clubs… prendre des renseignements et trouver votre sport pour la rentrée.

+33 5 53 74 03 40

pixabay