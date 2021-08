Saint-Dizier Décathlon Haute-Marne, Saint-Dizier Vitalsport Décathlon Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Vitalsport Décathlon, 11 septembre 2021, Saint-Dizier. Vitalsport

Décathlon, le samedi 11 septembre à 10:00

Vous recherchez une activité sportive pour la rentrée pour vous ou vos enfants ? Lors de cette journée, vous pourrez vous initier gratuitement à une vingtaine de sports, rencontrer 25 associations sportives et clubs locaux, et qui sait, trouver votre sport de prédilection ! Ouvert à tous et gratuit !

Entrée libre et gratuite dans le respect des consignes sanitaires

Le Vitalsport revient pour sa 3ème édition le samedi 11 septembre de 10h à 18h ! Décathlon Rue des Mérovingiens, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T18:00:00

