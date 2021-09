Lavau Lavau Aube, Lavau Vitalsport 2021 Lavau Lavau Catégories d’évènement: Aube

Lavau

Vitalsport 2021 Lavau, 11 septembre 2021, Lavau. Vitalsport 2021 2021-09-11 09:30:00 – 2021-09-12 19:30:00

Lavau Aube Lavau Votre sécurité est notre priorité… En cette période de Covid.19, le Pass sanitaire sera exigé à l’entrée du Vitalsport. Le port du masque est obligatoire pour entrer dans l’enceinte de l’événement et circuler à l’intérieur de celui-ci. Du gel hydroalcoolique sera également à votre disposition et le matériel sportif utilisé sera désinfecté après chaque utilisation. +33 3 25 80 02 22 https://activites.decathlon.fr/fr-FR/activites-sportives/details/165474 Votre sécurité est notre priorité… En cette période de Covid.19, le Pass sanitaire sera exigé à l’entrée du Vitalsport. Le port du masque est obligatoire pour entrer dans l’enceinte de l’événement et circuler à l’intérieur de celui-ci. Du gel hydroalcoolique sera également à votre disposition et le matériel sportif utilisé sera désinfecté après chaque utilisation. dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d'évènement: Aube, Lavau