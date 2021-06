Toulouse Zénith de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse VITALIC Zénith de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

VITALIC Zénith de Toulouse, 19 février 2022-19 février 2022, Toulouse. VITALIC

Zénith de Toulouse, le samedi 19 février 2022 à 20:00 Vitalic fête ses 20 ans de carrière avec un live exceptionnel. https://youtu.be/I2dfGC1oziE Parking: A,B,C,D,H

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : 05 62 73 71 65

Electro Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T20:00:00 2022-02-19T00:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Zénith de Toulouse Adresse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Ville Toulouse lieuville Zénith de Toulouse Toulouse