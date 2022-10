VITALIC + CUFTEN LIVE A/V

VITALIC + CUFTEN LIVE A/V, 25 novembre 2022



2022-11-25 – 2022-11-25 ELECTRO / TECHNO – FR Vitalic revient à La Carène pour présenter DISSIDÆNCE, un nouvel album en deux volumes qui signe un retour du producteur aux sources de son identité sonore, en forme de clin d’œil revisité à l’énergie rock de ses premiers albums. Un condensé de ce que Vitalic sait faire le mieux en vingt ans de carrière, un hymne à la fête, BPM en cavale et rage intacte à l’appui !

Dès le début de soirée, le normand Cuften, signé chez Astropolis, secouera la Grande Carène, armé de tous ses synthétiseurs, de son vocodeur et de sa scénographie explosive orchestrée par Datatura, entre rétro-gaming et internet 1.0. La rave a de beaux jours devant elle ! Ouverture des portes à 20h30.

Tarifs :

Abonné.e 24€ en prévente (+frais) et 27€ sur place

Plein tarif 30€ en prévente (+frais), 33€ sur place

Tarif réduit 27€ en prévente (+frais), 30€ sur place Coproduction La Carène & Sonic Floor contact@lacarene.fr +33 2 98 46 66 00 https://www.lacarene.fr/VITALIC-Cuften-Live-A-V.html dernière mise à jour : 2022-10-03 par

