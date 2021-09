Vital Tour 2021 – étape Guérande Salle des Sports de Kerbiniou, 23 septembre 2021, Guérande.

Vital Tour 2021 – étape Guérande

Salle des Sports de Kerbiniou, le jeudi 23 septembre à 10:00

Le Vital Tour est un évènement itinerant faisant étape dans de nombreuses villes de France du 05 septembre au 21 octobre 2021. —————————————————————————————————————————— Au total 45 étapes de 50 km dans le Grand Ouest pour faire la promotion de la santé et l’activité physique, mais aussi de l’alimentation et les circuits courts territoriaux et pour finir, les énergies renouvelables non carbonées et leurs applications seront abordées. Près de 20 créateurs, fabricants et inventeurs français souhaitant se développer dans le Grand-Ouest présenteront leur création, ce qui fera de ce tour autant d’objectifs presentés à chaque étape. Des échanges auront lieu également sur les principaux thèmes du Vital Tour : * La santé et l’activité physique ; * L’alimentation et les circuits courts territoriaux ; * Les énergies renouvelables non carbonées et leurs applications, notamment des essais de véhicules propres. Les villes seront reliées par des cyclotouristes, témoins vivants que la santé rime avec l’activité physique dans un environnement sain. ### 3 étapes en Pays de la Loire : * **23/09 : Guérande** * **24/09 : Nantes** * **26/09 : Saint-Gilles-Croix-de-Vie**

Salle des Sports de Kerbiniou 20 Avenue Gustave Flaubert, 44350 Guérande Guérande Kerbiniou Loire-Atlantique



