Le Grand-Quevilly Zénith Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Vitaa & Slimane Zénith Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime

Vitaa & Slimane Zénith, 14 octobre 2022, Le Grand-Quevilly. Vitaa & Slimane

Zénith, le vendredi 14 octobre 2022 à 20:00

VersuS, le titre de la première chanson issu d’un projet incroyable et évident. VersuS, les confessions musicales de Vitaa et Slimane, deux artistes que le destin a décidé de réunir le temps d’un album duo désormais certifié disque de diamant ! La réédition de ce premier opus, nommée Chapitre II avec 10 titres inédits, est sortie le 2 octobre dernier.

Carré or : 59€ / Cat 1 : 49€ / Cat 2 : 39€

Report du 13/05/2022 Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T20:00:00 2022-10-14T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Autres Lieu Zénith Adresse 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Ville Le Grand-Quevilly lieuville Zénith Le Grand-Quevilly