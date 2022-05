VITAA & SLIMANE VERSUS TOUR Pérols Pérols Catégories d’évènement: Hérault

EUR 39 59 Ne manquez pas le concert de Vitaa et Slimane le 17 juin 2022 à 20 heures. VersuS, le titre de la première chanson issu d'un projet incroyable et évident. VersuS, les confessions musicales de Vitaa et Slimane, deux artistes que le destin a décidé de réunir le temps d'un album duo désormais certifié disque de diamant ! La réédition de ce premier opus, nommée Chapitre II avec 10 titres inédits, est sortie le 2 octobre dernier. VersuS Tour, une tournée des zéniths à deux. Un spectacle musical unique. INFOS PMR

Informations PMR : severine@adamconcerts.com

+33 4 67 17 68 17 https://www.suddefrance-arena.com/event/vitaa-slimane-versus-tour/

