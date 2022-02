Vitaa & Slimane – VersuS Tour le Dôme, 16 juin 2022, Marseille.

Vitaa & Slimane – VersuS Tour

le Dôme, le jeudi 16 juin à 20:00

Suite à la situation sanitaire liée à la Covid-19, Olympia Production, Play Two Live, Cornolti Production, Indifference Prod et Noé Music se voient dans l’obligation de reporter une nouvelle fois certaines dates du VersuS Tour. En tenant compte des contraintes de planning des artistes et des salles, nos équipes ont dû redessiner la tournée. Nous avons fait notre maximum pour maintenir toutes les dates précédemment annoncées. Et compte tenu de l’incontestable succès de ce projet, c’est avec joie que nous ajoutons et /ou doublons d’autres dates. Vitaa et Slimane attendent impatiemment de pouvoir enfin rencontrer leur public ! EN 2021 : • Le concert qui devait se tenir au Dôme de Marseille le 9 Avril 2020 puis reporté au 9 Octobre 2020 et au 4 Juin 2021 aura finalement lieu le 24 Septembre 2021 toujours dans la même salle. • Le concert qui devait se tenir au Zénith Sud de Montpellier le 28 Novembre 2020 puis reporté au 5 Juin 2021 aura finalement lieu le 30 Septembre 2021 toujours dans la même salle. • Le concert qui devait se tenir au Palais Nikaia de Nice le 8 Avril 2020 puis reporté au 22 Octobre 2020 et au 3 Juin 2021 aura finalement lieu le 21 Novembre 2021. EN 2022 : • Le concert qui devait se tenir au Palais Nikaia de Nice le 3 Novembre 2021 est reporté au 15 Juin 2022. • Le concert qui devait se tenir au Dôme de Marseille le 5 Novembre 2021 est reporté au 16 Juin 2022 toujours dans la même salle. • Le concert qui devait se tenir à la Sud de France Arena de Montpellier le 29 Septembre 2021 est reporté au 17 Juin 2022 toujours dans la même salle. • Une nouvelle date à la Narbonne Arena a été rajoutée à la tournée et aura lieu le 18 Juin 2022. Vos billets initiaux (concernant les premiers concerts prévus, puis leurs reports respectifs) seront toujours et uniquement valables pour les dates de report correspondantes à ces concerts en 2021 –2022, aucune démarche n’est à effectuer. Nous invitons les personnes qui ne peuvent plus se rendre aux dates reportées correspondantes à se rapprocher de leur point de vente avant mardi 31 août 2021 pour un remboursement.

De 39 à 89€

le Dôme 48 Avenue de Saint-Just, 13004 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône



